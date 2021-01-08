Новый "Холостяк" Михаил Заливако внезапно напомнил о себе

Харьковский бизнесмен, который станет героем одинадцатого сезона популярного реалити шоу уже весной 2021 года, внезапно проявил активность в Сети, передает Politeka.net.

Заливако на странице в Инстаграм показал свое фото, при том что последний раз свой снимок он публиковал аж в августе 2019 года.

Новый холостяк на этот раз выложил фотографию, на которой запечатлена половина его лица. Никакого текста к снимку он не добавил.

Но, видимо, и этого оказалось достаточно, поскольку девушки уже засыпают его сердечками, «поцелуями» и комплиментами в комментариях.

В Сети отмечают, что после того, как стало известно об участии Михаила в «Холостяке» его страница в Инстаграм стала намного популярнее. Вероятно, мужчина решил не разочаровывать новых подписчиков, или скорее подписчиц, и будет выкладывать контент чаще.

Новое фото начали комментировать буквально в первые минуты его появления.

«Ой, ну вообще», «Ого как пришла популярность, с 900 подписчиков», «Необычно», «Креативно», «Красавчик!», - пишут пользователи Сети.

Интересно, что накануне нового поста Заливако его бывшая девушка поделилась откровениями. Она утверждала, что Михаил ей часто изменял, при этом был очень закомплексованным маменькиным сынком. Она предупредила, что Заливако умеет очаровать своей внешностью, но быстро разочаровывает.

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Как сообщала Politeka, Тригубенко, отшитый "холостячкой", не теряет времени даром, свежее фото: "Решено - следующий холостяк".

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