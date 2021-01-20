Украинский телеведущий, участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова ожидают первенца

Как передает Politeka.net, радостную новость Квиткова свообщила на своей странице в «Инстаграм».

«Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь», - написала девушка.

Даша Квиткова опубликовала фото, на котором Никита Добрынин стоит перед ней на коленях и целует округлившийся живот.

Таким образом пара рассекретила радостное известие.

"Наконец-то", - эмоционально добавила Даша в комментариях.

Новость бурно встретили пользователи Сети.

«Намеки были уже ясны, но теперь-то официально😍 И главное - как это мастерски скрылось на всех фото и видео😅 Закалка с давних времён Холостяка, когда приходилось долго скрывать отношения?», «Искренне поздравляю вас💕 это счастье», «Мурашки по коже! Поздравляю», «Вау, как прекрасно. Поздравляю», «Увидела пост и прослезилась. Очень рада за вас», «Аааа!!! Какие прекрасные новости! Поздравляем Вас от всей души! Даша, Вы невероятно красивы», «Ооо, как это мило», - пишут в комментариях.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова стали всего четвертой парой в истории шоу «Холостяк» по всему миру, чьи отношения завязались на проекте и привели к свадьбе.

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