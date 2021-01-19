Победительница проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова честно ответила на самые интригующие вопросы фанатов

В этот раз в разделе Стори Даша решила ответить на самые популярные и личные вопросы фанатов, касающиеся ее жизни. Девушка затронула тему интимных отношений, внешности и привычек. Также победительница «Холостяка» не стала стесняться и поделилась личными фото, сопроводит ответы.

По словам Ульяновой, на данный момент ничего со своим лицом – никаких уколов красоты – она не делала. Из манипуляций Даша лишь увеличила губы и то, прекратила это делать полгода назад.

Не обошлось и без вопросов о личной жизни, Даша призналась, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее молодой человек, что она одинока и парня у нее нет. Хотя ранее девушка подтвердила, что была в отношениях с мужчиной на 20 лет ее старше.

После Ульянова написала об интимных отношениях. На вопрос: «Боялась ли ты первого раза? И какие были мысли кроме стеснения» девушка подчеркнула, что не боялась, но все было просто ужасно.

В конце молодая гимнастка отметила, что она также не верит в отношения на расстоянии и наверняка бы не смогла так жить с молодым человеком в разных городах.

Также ранее девушка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадр со старой фотосессии и рассказала, как изменились ее взгляды. На снимке Даша Ульянова запечатлена в одних лишь черных трусиках верхом на деревянном ящике у окна. Красотка села обнаженными ягодицами на самый край крышки и приподнялась на носочках, показав стройные ноги во всей красе.

Бывшая участница "Холостяка" положила одну руку на колено, а другой прикрыла открытую грудь, использовав еще и собственные волосы. Она показала томное выражение лица, которое как нельзя подходит к такому откровенному образу.

Напомним, Ульянова из "Холостяка" с опухшими губами и без макияжа показала настоящую себя: "Не надо бояться!"

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