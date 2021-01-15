Победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова насладилась отдыхом в солнечном образе

Как пишет Politeka.net, красотка отлично провела время в теплом Дубае и поделилась новым фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Девушка посетила ресторан в блузке с кружевными цветочными узорами, которую пикантно расстегнула, и позволила любоваться соблазнительным видом. Стройную фигуру Даши подчеркнул яркий плетеный поясок, а образ довершили зеркальные очки и легкий макияж.

Звезда "Холостяка" присела за столик и подняла бокал шампанского в ожидании заказа. На снимке Даша Ульянова явно засмотрелась на красивые пейзажи Дубая, которые упомянула в описании к фото.

"Очень многие люди, выбирая Эмираты для отдыха, не берут систему «Все включено», как мы это делаем, например, в Турции или Египте. Как правило, все едут на завтраки или завтрак+ужин. И это правильно, ведь зачем питаться в отеле, когда в Дубае столько красивых заведений с отменной кухней", - отметила модель. - "А какие заведения вам понравились в Дубае? Где красивые обзорные площадки и вкусные блюда? ☺️👇🏼 P.S. Если нашли чьего-то мужа, который сказал, что уехал по делам в Запорожье, то я не виновата".

Пользователей сети впечатлил курортный образ знаменитости, о чем они сообщили в комментариях:

"На концерт Моргенштерна не попала?"; "Дубаи❤️ Очки бомба)"; "Ты очень красивая"; "Даша какая же ты красивая, милая, и самая лучшая"; "Така шикарная 😍😍 Фотка кайф🔥"; "Дашуля, хорошего тебе отдыха!!!😀🤗😀❤️👍 Красотка!".

Напомним, Ульянова из "Холостяка" с опухшими губами и без макияжа показала настоящую себя: "Не надо бояться!"

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