Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина заинтриговала грандиозными планами после свадьбы
Пока поклонники первой в Украине "Холостячки" Ксении Мишиной и ее избранника сценариста Александра Эллерта следят за жизнью новоиспеченной пары, они уже начали планировать свое свадебное путешествие. Куда Мишина с Эллертом планирует отправиться, она показала в своем сторис в Instagram, пишет Politeka.net.
Популярная в Украине пара заинтриговала коротким анонсом своих дальнейших совместных планов, которые будут воплощены после их свадьбы. Забегая немного наперед, Ксения Мишина уже начала придумывать, как может пройти их с Эллертом медовый месяц.
"Холостячка" составила небольшой коллаж, на котором изображена вместе со сценаристом "Квартала" в финале проекта. Мишина выбрала лучший кадр, когда Эллерт наклонил ее назад и страстно поцеловал в губы.
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В фото-планы о свадебном путешествии хорошо вписались наряды пары, где Ксения Мишина в белоснежном наряде невесты находится рядом со своим избранником в классическом черном костюме и белой рубашке.
На заднем плане в редакторе снимков Мишина разместила сменяющие друг друга фотографии из самых романтических мест планеты: это были Эйфелевая башня в Париже, Колизей в Риме, Тадж-Махал, Пирамиды Египта и Перу, и даже Великая Китайская стена.
На коллаже Ксения разместила надпись "Свадебное путешествие", смеющийся смайлик и "сердце", а также ответ Александра "Я не против".
Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт были знакомы еще до проекта "Холостячка". Пара призналась, что первая их встреча произошла на шоу "Интуиция". По словам Эллерта именно тогда он и влюбился в Мишину.
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