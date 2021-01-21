Холостой певец Александр Пономарев поднял тему своей женитьбы

Известный украинский певец Александр Пономарев на своей странице в Instagram заинтриговал фанатов неожиданным заявлением о том, что в последнее время фигурирует в программах, где идет речь об одиноких мужчинах, пишет Politeka.net.

В своей публикации Александр Пономарев предстал в шикарном торжественном костюме: на нем был черный смокинг, который просто идеально сидел по фигуре артиста, а шею украшала традиционная черная "бабочка".

Артист был запечатлен скорее всего в ресторане, так как на заднем плане сидели люди, но все внимание было сконцентрировано на певце. Его лицо осветила вспышка камеры и он тут подарил шикарную улыбку, которая читалась даже в его глазах.

В своей публикации Александр Пономарев поразил неожиданным откровением о том, что его в последнее время стали слишком часто приглашать на передачи о холостяках. При этом певец как бы в шутку намекнул, что ему срочно нужно что-то с этим делать.

Но, как известно, телеканал "СТБ" уже объявил имя "Холостяка" в 11 сезоне проекта: им стал харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Несмотря на это фанаты Пономарева ту же подхватили мысль Пономарева и стали выдвигать его кандидатуру в качестве участника шоу, так как певец не женился после развода.

"А вообще было бы прикольно увидеть вас в роли холостяка", "Одевайте спортивный костюмчик и айда на "Холостяк!!!", "Ура!!! Вы - новый Холостяк!!!", "Холостяк? Почему я раньше об этом не знала? Ну так решайте уже что-то", "Точно думала, что вас нужно на "Холостяк". Интересно было бы наблюдать", "Вы - холостяк с опытом", "Вам, кстати, не грех влюбиться",- написали фолловеры в соцсети.

Напомним, что Александр Пономарев развелся со второй своей женой Викторией Мартынюк еще 8 лет назад и теперь является одним из самых завидных женихов для многих женщин. С супругой он прожил вместе 6 лет, а она подарила ему сына Александра.

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