Украинская певица Тина Кароль присоединилась к инициативе Александра Пономарева, который собрал у себя на студии известных украинских артистов
Как пишет Politeka.net, на канале Пономарева в youtube появилось видео, на котором он в компании Тины Кароль, Олега Скрипки, Дзидзьо, Ирины Билык и Алексеева поет украинскую колядку «Новая радость стала».
Стоит отметить, что колядка в исполнении украинских звезд стала одним из самых популярных видео в YouTube Украины. За несколько дней клип посмотрели более 300 тысяч раз. Вероятнее всего, такого успеха помогло добиться обилие знаменитых звезд в ролике.
Особое внимание поклонники обратили на тот момент, когда Тина Кароль кокетливо улыбалась и сияла от счастья рядом с Пономаревым. Певица не скрывала удовольствия. То ли от песни, то ли от компании.
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В комментариях звездам оставили массу приятных отзывов и благодарностей.
«А как же подходит украинским певцам, родной язык! Очень приятно слушать», «Дуэт Александра и Михаила - это отлично! Супер! Два золотых голоса Украины», «Что-то невероятное! Тина достойно украсила эту колядку! А ваше звучание с М. Фомой (Дзидзьо) - это мировая классика. Жду коллаборации что войдет в историю!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль устроила переполох, появившись на вечеринке в платье с разрезами: «Как будто пьяненькая».
Также Politeka писала, что Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".