Українська співачка Тіна Кароль зачарувала сміливим образом біля новорічної ялинки

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram з'явився знімок, на якому засмагла підтягнута Тіна Кароль позувала поруч з телеведучою Марією Третьяковою. Ефектні блондинки були одягнені в чарівні вечірні сукні.

Тіна постала в оригінальному чорному вбранні з розрізами. Вона засвітила струнку ніжку в розрізі на нозі, і красиву зону декольте в незвичайному розрізі вгорі сукні. Волосся співачки було традиційно укладене хвилями, а макіяж привертав погляди шанувальників.

Марія була одягнена в яскраву червону сукню з пір'ям. В руках красуня тримала келих з шампанським.

"Дві улюблені жінки в одному фото", - підписали фото автори аккаунта.

За короткий час пост зібрав масу приємних відгуків.

"Чи можна цю фотографію перетворити на реальність?", "Нереально», «як красиво», «Вау», «наші дівчатка», «кращі», "Марія неначе п'яненька", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль взяла участь у зйомці на вулиці. Красуня була одягнена в теплу шапочку, але від декольте відмовитися не змогла. Відомо, що Тіна знімалася для новорічного концерту.

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

Як повідомляла Politeka, Кароль відкинула сором заради божевільних експериментів з іміджем: "від пікс-стрижки до прозорих суконь".

Також Politeka писала, що чуттєва Кароль в одній маєчці показала свою силу пристрасті:"Без любові туга".