Такой звезду еще не видели

Певица Таисия Сватко, которую все знают как Таюне, старается не нарушать многолетние традиции на Крещение

Архивное видео появилось в фанатском Instagram-аккаунте.

На кадрах видно, как Таюне в компании своего мужа Олега Винника и Александра Пономарева решили "окунуться" в воду на Крещение.

Видеоролик был записан не в Украине, а на одном из люксовых курортов, поскольку сзади за артистом можно увидеть пальмы.

Сперва трио исполнили традиционную "крещенскую" песню "А той третій празник - Святе Водохреща", а потом все вместе перекрестились и трижды окунулись в воду.

Самое интересное, что скромница Таюне засветилась в кадре в купальнике, а Олег Винник и Александр Пономарев окунались в воду раздетые по пояс в одних плавках.

Фанаты мгновенно отреагировали на публикацию и поздравили украинских звезд с одним из главных православных праздников.

"И вас Олег и тебя Таюнчик с праздником", "Люблю", "И вас с праздником Крещения! Будем здоровыми и радуемся мы вашими успехами!", "Как же классно Вы поете! С Крещением Господним! Вода Крещенская, Святая пусть от болезней оградит... Вот всех напастей охраняет, здоровьем, радостью взбодрит! Пусть приходит тихий праздник в этот день в Ваш дом", "Отлично, молодцы, все по курортам, а праздник никто не отменял", - написали они в комментариях.

Отметим, о Таисии Сватко (Таюне) мало что известно. Лишь в редких интервью звезда рассказывает некоторые факты о себе.

Красотке 46 лет, она закончила Каневское училище культуры и искусства. По слухам, Олег и Таисия познакомились в музыкальном общежитии, где между ними вспыхнула любовь, и ее называют "тайной" женой музыканта.

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