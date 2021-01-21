Актриса Ксения Мишина поделилась с публикой своим методом релаксации

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда "Холостячки" опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в домашнем образе - черном худи и такого же цвета лосинах.

Босая Ксения, с гулькой на голове и без макияжа, уселась в позу лотоса, решив научить своих подписчиков, как правильно медитировать.

"Сейчас я вам расскажу об очень простой базовой технике. Она эффективная для концентрации внимания. Регулярные медитации помогают почувствовать себя более счастливым, спокойным и сконцентрироваться на ваших целях", - начала Мишина.

По ее словам, самое главное в медитации - это ровная спина. Чтобы "вытянуться", можно подложить под ягодицы подушку.

"Кладете руки на колени, обязательно ладошками вверх, закрываете глаза и концентрируетесь на своем дыхании. Дышать вы должны низом живота - это тяжело, но возможно со временем, - продолжила актриса. - Начните медитировать от 2-3 минут в день, постепенно увеличивая время. И результаты медитации не заставят вас ждать, вы это увидите и почувстввуете".

О своем пристрастии к таком способу релаксации Ксения рассказывала еще во время "Холостячки". К слову, ее избранник Александр Эллерт ранее не придерживался тех же взглядов, но любовь творит чудеса. Ради Мишиной он перестал есть мясо, употреблять алкоголь, а также начал медитировать.

"Я пока что не настолько глубок в медитации, но это уже вошло в привычку. Первая неделя была самой тяжелой. Сначала меня один очень продвинутый практик просто взял «на слабо» - а ты попробуй и посмотришь, что будет. Теперь у нас с Ксюшей это некий вечерний ритуал – мы вместе сидим и перед сном медитируем", - делился Эллерт в одном из интервью.

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