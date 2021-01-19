Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", развила тему своего "интересного положения"

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых предстала с возлюбленным Александром Эллертом (победителем проекта) и друзьями.

Парочка отдыхала дома, устроив мини-вечеринку с суши и вином.

На первом кадре радостная Мишина, "вооруженная" бокалом, чокалась с гостями.

"Наконец...", - подписала Ксения, добавив смайлик в виде сердечка. Скорее всего, актриса имела в виду, что наконец встретилась с товарищами, дабы отметить прошедшие новогодние праздники.

"Предугадывая сразу ваши вопросы касательно алкоголя - зероу!, - воскликнула актриса, пропев затем, - Вечериночка..."

В Сети в последнее время ходят слухи о беременности Ксении. Публика хватается за любую возможность, дабы обсудить еще раз эту тему. Актриса с безалкогльным вином как раз подлила масла в огонь.

Хотя те, кто смотрел шоу внимательно, знают, что звезда совсем не употребляет алкоголь, и этим объяснением всего лишь оправдалась за свой "пьянствующий", с первого взгляда, вид.

Недавно Эллерт подогрел интерес к теме о беременности любимой, показав как бы выглядели их совместные дети. С помощью специальной программы он соединил свое фото и снимок Ксении - получились вполне симпатичные подростки.

Но пока это только фантазии. В реальносте же у Александра есть 13-летняя дочь от первого брака Эля, а Ксения воспитывает восьмилетнего сына Платона.

Напомним, "Холостячка" Мишина честно рассказала о том, как снимается в интимных сценах: "Под одеялом уже не то"

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