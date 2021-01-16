Актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина высказалась об отношениях между мужчиной

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке артистки.

К актрисе обратилась украинка, которая рассказала, что боится потерять своего мужа, и чем больше это показывает, тем больше он отдаляется от нее.

Ксения решила помочь женщине и рассказала о своем видении отношений между мужчиной и женщиной.

"Я считаю, что для по-настоящему счастливых отношений, вы должны быть независимой от мужчины. Как в материальном, так и в эмоциональном плане. Вы должны быть целостным человеком и уметь справляться со всем самостоятельно", - отметила актриса.

По ее словам, в противном случае женщина не может состояться как личность.

"В зависимых отношениях вы не сможете быть собой и вам придется в любых ситуациях подстраиваться под мужчину. Конечно же, помогать друг другу нужно, и это нормально, но вы должны уметь жить и без этого. Стабильность и уверенность можешь дать себе только ты. Нужно быть двумя цельными людьми, которые идут рядышком друг с другом и являются единомышленниками", - пояснила Мишина.



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