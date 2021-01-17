Главная героиня проекта "Холостяк" Ксения Мишина повздорила со своим избранником Александром Эллертом на улице

Как сообщает Politeka.net, популярная актриса выложила в соцсети "Инстаграм" видео, которое записала во время вечерней прогулки. Включив камеру, она обратилась к возлюбленному, а тот публично отчитал ее за слишком легкую одежду для зимней погоды. Красотка надела серебристую курточку, лосины и кофту с капюшоном.

"Минус пятнадцать, а ты в лосинах, без шапки, такая выходная прямо", - заявил Александр Эллерт. В ответ Ксения заметила, что сам мужчина тоже вышел на улицу без шапки. Пытаясь исправить ситуацию, комик накинул на голову меховой капюшон куртки и полез целоваться. "Выклянчила", - подписала кадры Ксения.

Стоит отметить, что поцелуй не удовлетворил Мишину и она пожелала от Саши более яркого проявления чувств. "Пошли в тепло. Я люблю тебя", - признался Эллерт.

Ранее Александр при помощи специального приложения проверил, как будут выглядеть их с Ксенией будущие дети. Он загрузил фото себя и любимой, программа обработала их и показала какую внешность могут получить их наследники: мальчик и девочка. Стоит отметить, что у Эллерта уже есть 12-летняя дочь Эля, а у Мишиной растет семилетний сын Платон.

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