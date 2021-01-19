Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", удивила ответом на простой вопрос
Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых пообщалась с YouTube-блогером Славой Деминым.
Так как последний застал Ксению одну, то поинтересовался у нее, куда пропал ее избранник - победитель шоу "Холостячка" - Александр Эллерт.
"Мой Эллерт сейчас едет по делам и скоро будет..., - ответила актриса, добавив, что тот поехал на работу. - Нужно деньги зарабатывать в семью".
Тогда Демин следом спросил, как у них в целом распределяется бюджет.
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"У нас общий бюджет..., - рассказала Мишина и продолжила шутя. - Что ты сегодня заработал? Что сегодня принес? Клади сюда!"
На вопрос, а что делать, если мужчина меньше зарабатывает, Ксения с уверенностью ответила: "Наступит период, когда он начнет больше зарабатывать, чем женщина".
Отметим, 34-летний Эллерт является сценаристом "Квартал 95", а также ведущим мероприятий. Еще будучи на проекте на одном из свиданий они с Ксенией уже поднимали вопрос о деньгах.
Тогда Александр честно признался, сколько зарабатывает (чтобы в будущем не возникало недопонимания).
"Пять-шесть мероприятий в месяц – это 100%. Одно мероприятие – 1500 долларов, плюс – работа сценариста в "Квартале 95", – делился Эллерт.
При нехитром подсчете, можно сказать, что "кварталовец" получает в месяц более 9 тысяч долларов (около 250 тыс. гривен).
Мишина, в свою очередь, отметила, что самостоятельно полностью обеспечивает маму и 8-летнего сына.
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