Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", преобразилась ради съемок в новом телевизионном проекте

После финала шоу «Холостячка» Ксения не только обрела свое счастье и любовь, но еще и начала активно заниматься съемками проекта, о котором пока мало что известно.

«Долго расхаживая в медицинском костюме красного цвета, я получала много сообщений, что же это за проект и когда выйдет на экраны. Ещё одно мое детище, где я сыграла главную роль- врача скорой помощи, упорно изучая эту профессию на протяжении нескольких месяцев», - рассказала Мишина и поделилась несколькими промо-фото со съемочной площадки.

Наконец, Ксения смогла рассказать, что все ее съемки завершены и можно вздохнуть спокойно, ведь она теперь свободна. Сниматься было нелегко, ведь затрагивались разные темы: наркоманы, трупы, перестрелки(сценарий богат), но в то же время живо и весело, ибо многие люди не давали заскучать.

«Расскажу вам о сложностях и о «спасательных кругах» на примере этого проекта.

🎥Самое критичное для меня в процессе съёмок-холод. Я- ледышка, какое бы термобелье мне не купил @ellert. К тому же у меня есть одна особенность - от холода блокируется речевой аппарат👎

🎥Изучение и присвоение медицинской терминологии. При этом максимальная дружба с действиями и манипуляциями, чтобы Станиславский поверил.

🎥Сцены секса. «Под одеялом» уже не то. Если это секс - то зритель должен видеть секс. Наши каналы не пропускают обнаженку, так что прикрыться лифчиком ещё можно, а вот движения будь добра сыграть максимально правдиво.

🎥Бешеный ритм, огромное количество сцен, переработки. Довольно сложно сохранять здравость ума и грамотность речи.

🎥Сценарий. Наверное каждый киночеловек будь он актёр, режиссёр или оператор мечтает работать с крутыми сценариями, где не нужно отстаивать правду жизни.

🎥Снимать лето, когда выпал снег )» - рассказала Ксения об особенностях работы.

Фанаты сразу поделились своим мнением:

«С нетерпением ждём🙌❤️; восхищаюсь вами и задаю вопрос ,как все выдерживаете, особенно холод. Вы пример девушки – героини; Ксюша, не того Эллерта отметила🤭; пересматриваю сериал "Крепостная" и поражаюсь как такая хрупкая и нежная девушка смогла сыграть такую несвойственную себе роль👏; Отметка Эллерта в посте огонь 🔥»».

Ранее 31-летняя звезда шоу "Холостячка" опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых предстала в новом для себя амплуа. Актриса также заинтриговала поклонников сообщением о новом проекте, в котором принимала участие последние несколько месяцев.

"Мое тело, мое сознание уже полностью привыкло к этому костюму... Через несколько дней заканчивается проект, который продлился несколько месяцев. Выучена вся медицинская терминология, я знаю, что такое плевральная полость...", - поделилась Мишина.

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