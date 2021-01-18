Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", впечатлила внешностью в обычной жизни

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых продемонстрировала свою натуральную красоту.

Ксения без макияжа и прически, в черной маечке, лежала на сиреневом белье и не могла нарадоваться, потому что наконец выспалась.

"Настал тот день, когда Ксения Мишина встает в 11 утра! Не в шесть, не в пять, не в четыре, а в одиннадцать!", - с улыбкой сообщила актриса.

Также она рассказала, чем занимается ее возлюбленный - 34-летний победитель проекта, сценарист из "Квартал 95" Александр Эллерт. Тот был рядом и брился - издалека доносился звук электробритвы.

"Любимый там бреет свой... рот, нос, щеки, лоб и всё на свете ("Бровь!", - воскликнул Эллерт)... И сейчас будем собираться по делишкам и, кстати, как и договаривались, сегодня вы проведете почти целый день со мной", - поделилась Ксения планами.

До этого мы рассказывали, как Александр ублажил избранницу, хвастнув своими кулинарными способностями.

По словам Ксении, придя домой после работы, она увидела, как Эллерт готовит: "У меня самый потрясающий мужчина на свете... Пришла со смены, а меня ждут такие веганские потрясающие бургеры...".

Отметим, после окончания проекта "Холостячка" пара начала жить вместе уже через несколько дней. На Новый год они успели съездить в свой первый совместный отпуск - на горнолыжный курорт Буковель.

Напомним, "Холостячка" Мишина честно рассказала о том, как снимается в интимных сценах: "Под одеялом уже не то"

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