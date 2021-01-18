Героиня «Холостячки» Ксения Мишина поразила откровенными признаниями в объятиях другого мужчины, а не Александра Эллерта, с которым она стала жить после шоу

Как передает Politeka.net, соответственное фото появилось на Instagram-страничке артистки.

«Возможно, когда-то я сяду в красивом кабинете с большими окнами, выходящими на хвойный лес, улыбнусь окружающим меня внукам и стану писать книгу о том, как можно найти и распознать «своего» человека, как в каждом слове, жесте и намеке увидеть неподдельную любовь. Уж об этом я точно знаю, не понаслышке», - написала Мишина.

Такое откровение она сопроводила фотографией, на которой обнимает мужчину. И хотя на снимке виден только его затылок, внимательные пользователи Сети сразу же определили, что это не Александр Эллерт, которому Мишина сказала заветное «да» в финале «Холостячки».

Отметим, на наблюдательность пользователей Сети можно положиться. Ведь они еще до финала проекта определили, что Эллерт и Мишина стали жить вместе, присмотревшись к интерьеру квартиры на фото в соцсетях участников.

«Эллерт, а с кем это она обнимается?», «Ксюша, на фото почему же не Эллерт?», " Это не Саша", "Шо за дела, то отмечаем не того Эллерта, то щас на фото какой-то "мохнатый" мужчина😂 требуем фото с Эллертом", - пишут в комментариях.

Оказалось, что фото было сделано в рамках рекламной кампании.

"Рада наконец поделиться с вами новостью – я стала лицом парфюмного бренда", - призналась актриса.

Выбор «своего» аромата Мишина сравнила с выбором партнера для жизни.

«При первом вдохе важно закрыть глаза и максимально положиться на свои ощущения, на чувство окрыленности, вдохновения и счастья, которые возникают от каждого вздоха. На гармоничный баланс между нежно-чувственным трепетом и волшебной влюбленностью, от которой ты без ума. Ведь именно так мы ищем любовь», - написала Ксения.

Напомним, "холостячка" Мишина честно рассказала о том, как снимается в интимных сценах: "Под одеялом уже не то"

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