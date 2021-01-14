Украинская актриса и звезда шоу «Холостячка» Ксения Мишина раскрыла секреты своей красоты и показала себя в стильном наряде

31-летняя артистка поделилась новым постом в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем она решила раскрыть секрет красоты своей кожи.

«Сразу скажу, что на качество вашей кожи влияет питание и количество воды, которое потребляете. Вы наверное тысячу раз это слышали, но и я подтверждаю. Как только я перестала есть мясо кожа на лице заметно очистилась, и стоит мне съесть джанк фуда мой кишечник сразу даёт знать через кожу. Так что в первую очередь следим за внутренним миром», - призвала Мишина.

Она также рассказала и о косметике, которой пользуется.

Проиллюстрировать свой пост звезда решила собственным снимком. На нем Мишина позирует перед камерой в бежевой блузке с открытыми плечами. Макияж с темными тенями на глазах и нюдовой помадой идеально подчеркнул ее природную красоту, сделав взгляд более выразительным.

Подписчики знаменитости бурно отреагировали на ее пост.

«Текст не читал, но красивая», «Вы невероятно красивая было очень интересно прочитать про ваш уход спасибо», «Самая неистово красивая!», «Вот и наша Мишина уже Сашина», «Очень милое и элегантное фото», - пишут комментаторы.

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