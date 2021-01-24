Актриса Ксения Мишина показала, как развлекается с Александром Эллертом и своим сыном

Как передает Politeka.net, соответственные кадры бывшая главная "Холостячка" страны опубликовала на своей страничке в Instagram.

Судя по подписи на видео, пара находится в одном из отелей Одессы.



На опубликованных кадрах Мишина с сыном Платоном и Александром Эллертом



"Мой сын всегда принимает джакузи в кепках", - заявила Мишина на видео, смутив мальчика.

Уже на следующем видео Мишина показала своего возлюбленного, который играл с ее сыном.

"Балдёжники мои", - смеясь сказала Ксения.



Судя по видео, Платон уже привык к Александру Эллерту.



Стоит отметить, что Ксения неоднократно говорила, что именно Платон является главным человеком в ее жизнь. В одном из интервью она призналась, что испытала невероятные чувства, когда узнала, что у нее под сердцем появилась новая жизнь.

С момента рождения Платона ни один день не проходит без поцелуев, объятий и нежности.

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