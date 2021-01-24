Актриса Ксения Мишина показала, как развлекается с Александром Эллертом и своим сыном
Как передает Politeka.net, соответственные кадры бывшая главная "Холостячка" страны опубликовала на своей страничке в Instagram.
Судя по подписи на видео, пара находится в одном из отелей Одессы.
На опубликованных кадрах Мишина с сыном Платоном и Александром Эллертом
"Мой сын всегда принимает джакузи в кепках", - заявила Мишина на видео, смутив мальчика.
Уже на следующем видео Мишина показала своего возлюбленного, который играл с ее сыном.
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"Балдёжники мои", - смеясь сказала Ксения.
Судя по видео, Платон уже привык к Александру Эллерту.
Стоит отметить, что Ксения неоднократно говорила, что именно Платон является главным человеком в ее жизнь. В одном из интервью она призналась, что испытала невероятные чувства, когда узнала, что у нее под сердцем появилась новая жизнь.
С момента рождения Платона ни один день не проходит без поцелуев, объятий и нежности.
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