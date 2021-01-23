Актриса Ксения Мишина рассказала о том, что ей пришлось пережить насилие в отношениях с бывшим возлюбленным

Откровенное признание она сделала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

«Я хорошо помню то время, когда я снимала комнату в трёшке с чёрными от плесени потолками. Редкие подработки аниматором, бесконечные пробы и слова одного режиссера: «Тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая, да, но ты не актриса, ты модель», - рассказала Мишина.

Ксения призналась, что состояние безысходности, постоянные расставания с маленьким Платоном, огромное чувство вины и дикий страх за ребёнка толкнули ее на непростые отношения с мужчиной.

«И тут появляется он. Перевозит меня в красивую квартиру, начинаются счастливых пару месяцев, в которых вдыхая ощущение безопасности и заботы, просто не замечаю звоночков. Постепенно я начинаю чувствовать, что что-то идёт не так. Унижения, оскорбления во время ссор и аргументы, что я сама вывела его своим поведением», - продолжила актриса.

Новый избранник поставил перед Ксенией выбор, либо семья, либо профессия.

«Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу. Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отбирания всех подарков. Потом в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить», - рассказала она.

Ксения Мишина также призналась, что ей приходилось вызывать полицию, однако услышав про «семейные разборки» правоохранители просто игнорировала ее вызовы.

В завершении, актриса отметила, что ей хватило мужества поставить точку в таких отношениях.

«Сейчас я говорю СПАСИБО за такой путь, за то, что смогла взять ответственность за свою жизнь, начала работать над собой, много учиться и постепенно выбираться.

За силу своей души и бесконечную веру», - написала она.

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