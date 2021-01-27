Избранник первой в Украине "Холостячки" Мишиной Эллерт дал ответы на волнующие фанатов вопросы

Фанаты "Холостячки" Ксении Мишиной и ее избранника сценариста "Квартала 95" Александра Эллерта не перестают следить за личной жизнью пары и активно интересуются подробностями их взаимоотношений. В своем сторис в Instagram Мишина показала возлюбленного, который подробно все объяснил поклонникам, пишет Politeka.net.

Пока Александр Эллерт лежал на диване, отдыхая после возвращения из Одессы, Ксения Мишина решила не терять времени зря и снять на видео ответы на самые интересные вопросы поклонников. И первым вопросом, который раскрыл Александр, стал очень короткий рассказ о том, какая Ксюша в постели.

Эллерт пристально посмотрел в камеру и утвердительно заявил: "Удобная!". Также он добавил, что фанатам не стоит задавать такие вопросы, поскольку это неприлично.

Поклонники "Холостячки" спросили, обнимает ли Александр свою любимую в тот момент, когда она злая.

"Ну, в эти моменты чаще и я злой, поэтому...",- начал Александр, но его перебила Ксения - "Поэтому нифига ты меня не обнимаешь!". Но Эллерт спокойно продолжил, что делает это через какой-то промежуток времени, "стиснув зубы".

Аллександр Эллерт также в шутку ответил, что самое привлекательное в Ксюше - это ее нос, но потом добавил, что воспринимает и оценивает образ в целом, поскольку "все работает в комплексе".

Ксения зачитала самый интересный, по ее мнению, вопрос о том, счастлив ли сценарист "Квартала" со своей избранницей, но Эллерт тут же ответил очень коротко "Да", чем немного разочаровал ее.

Также среди интересующих поклонников тем прозвучал и провакационный вопрос о том, правда ли, что они вместе - "по контракту". Эллерт тяжело вдохнул, загадочно улыбнулся и шутливо ответил, что это правда, и контракт на всю жизнь. Поэтому он ждет его окончания.

Также Ксения призналась, что ненавидит обиженное лицо Саши, а ему в свою очередь не нравятся переживания Мишиной по поводу лишнего веса.

"Меня бесит, когда ты ходишь и говоришь "Я поправилась", "Я жирная", "Я толстая",- сказал Эллерт.

Александр рассказал, что сейчас ничего не стесняется перед "Холостячкой", а самым безумным поступком стало его знакомство с Ксенией, правда последний ответ прозвучал в шутку.

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