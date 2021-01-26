Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, как возлюбленный-тиран помог ей стать успешной актрисой

До того, как найти счастье с комиком Александром Эллертом, красавица пережила несколько тяжелых отношений, благодаря которым начала работать над собой, передает Politeka.net. Звезда решилась на личные откровения в своем микроблоге "Инстаграм".

По словам Ксении, сбежав от бывшего парня с ребенком на руках, она мечтала стать актрисой, но раз за разом получала отказы на пробах. После ряда неудач девушка впала в отчаяние и испугалась, что не сможет обеспечить маленького Платона. В этот момент появился новый молодой человек, который начал красиво ухаживать и обеспечивать молодую актрису.

"Начинаются счастливых пару месяцев, в которых вдыхая ощущение безопасности и заботы, просто не замечаю звоночков. Постепенно я начинаю чувствовать, что что-то идёт не так. Унижения, оскорбления во время ссор и аргументы, что я сама вывела его своим поведением... Потом в ход пошли руки", - поделилась Мишина в своем посте.

В итоге партнер мешал Ксении работать, насильно удерживал ее дома, когда нужно было ехать на съемки. Полиция игнорировала просьбы о помощи, а никто больше не мог ее спасти. К счастью, знаменитость смогла сбежать из этого ада и теперь благодарна за испытания, сделавшие ее крепче и увереннее в себе.

"Сейчас я говорю спасибо за такой путь, за то, что смогла взять ответственность за свою жизнь, начала работать над собой, много учиться", - подчеркнула Мишина. - "Каждый день училась испытывать чувство благодарности за всё, ведь если бы не те испытания, кто знает, видели бы вы сейчас на экранах такую Ксению Мишину?".

Многие пользователи поддержали Ксению в комментариях:

"Печально и больно. Знаю, что такое абьюз... Ксюша, ты умничка! Восхищаюсь тобой"; "Ксюша, ты супер умница, даль, что пришлось такое терпеть"; "Ты сильная, мудрая и прекрасная! Я горжусь тобой и рада, что ты преодолела"; "Очень трагическая история".

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