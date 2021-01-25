Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", потрясла постельными утехами со своим избранником Александром Эллертом

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала, чем они с возлюбленным занимаются на отдыхе в Одессе.

Так, Мишина засняла их с Эллертом утренние забавы. Актриса, будучи любительницей йоги и медитации, всячески пытается приобщить возлюбленного к своему хобби.

"Доброе утро, мир, наша йога", - подписаны кадры.

Александр и Ксения предстали на кровати, причем в похожих нарядах - черный верх и серый низ, - пытаясь сделать стойку на голове. В какой-то момент рядом с ними появился 8-летний сын актрисы Платон.

"У них ничего не получилось...", - констатировал мальчик на камеру.

Но Ксения с избранником ничуть не расстроились - парочка, наоборот, посмеялась над своими неуклюжими "трюками".

Вдоволь навеселившись, на следующих кадрах Мишина, видимо, решила отблагодарить Эллерта за старания, станцевав перед ним в одном полотенечке.

Девушка стояла в проеме двери балкона, так, чтобы падающий свет создал соблазнительную картинку. Блеснув стройными ножками, Ксения повиляла бедрами, на что получила в ответ от изумленного Эллерта: "Спасибо..."

Ранее мы рассказывали, что для победителя "Холостячки" Эллерта стало настоящим испытанием поддержание вкусов своей возлюбленной. Так, в одном из интервью он делился своими успехами в медитации.

"Я пока что не настолько глубок... но это уже вошло в привычку. Первая неделя была самой тяжелой. Сначала меня один очень продвинутый практик просто взял «на слабо» - а ты попробуй и посмотришь, что будет. Теперь у нас с Ксюшей это некий вечерний ритуал – мы вместе сидим и перед сном медитируем", - рассказывал Александр.

Напомним, уже не "Холостячка" Мишина удивила ночными забавами с Эллертом в джакузи, смутив сына Платона: "Он всегда..."

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