Звезда шоу «Холостячка», актриса Ксения Мишина показала, как расслабляется с сыном Платоном
Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась кадрами с отдыха в своем Инстаграм.
На фото можно увидеть, как Ксения и ее малыш расслабляются в спа-отеле. Мишина рассказала, что во время участия в телепроекте ей довелось попутешествовать по Украине, после чего она решила непременно показать страну и Платону.
«Как же я счастлива, что сегодня не нужно ехать далеко, чтобы получить красивый, уютный, разнообразный вид отдыха, да и качественный сервис. Мне кажется внутренний туризм- это то, что обязательно нужно развивать на государственном уровне», - написала актриса.
На снимках она с сыном наслаждается отдыхом в джакузи, где вода подсвечена разными цветами. Мишина выглядит очень счастливой, а вот мальчику, судя по всему, такой досуг не совсем по душе. Примечательно, что Александра Эллерта на фото не было.
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Поклонники Ксении активно комментируют ее пост.
«Какие милые полностью поддерживаю Вас касательно путешествие по нашей родной стране», «Ксюша вы большая молодец! Я очень тобой горжусь!», «Неистовые. Вы с Платоном - одно лицо. И как всегда любимый жакузи», «Мама и сыночек – чудесные», - пишут люди.
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