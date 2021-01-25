Звезда шоу «Холостячка», актриса Ксения Мишина показала, как расслабляется с сыном Платоном

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась кадрами с отдыха в своем Инстаграм.

На фото можно увидеть, как Ксения и ее малыш расслабляются в спа-отеле. Мишина рассказала, что во время участия в телепроекте ей довелось попутешествовать по Украине, после чего она решила непременно показать страну и Платону.

«Как же я счастлива, что сегодня не нужно ехать далеко, чтобы получить красивый, уютный, разнообразный вид отдыха, да и качественный сервис. Мне кажется внутренний туризм- это то, что обязательно нужно развивать на государственном уровне», - написала актриса.

На снимках она с сыном наслаждается отдыхом в джакузи, где вода подсвечена разными цветами. Мишина выглядит очень счастливой, а вот мальчику, судя по всему, такой досуг не совсем по душе. Примечательно, что Александра Эллерта на фото не было.

Поклонники Ксении активно комментируют ее пост.

«Какие милые полностью поддерживаю Вас касательно путешествие по нашей родной стране», «Ксюша вы большая молодец! Я очень тобой горжусь!», «Неистовые. Вы с Платоном - одно лицо. И как всегда любимый жакузи», «Мама и сыночек – чудесные», - пишут люди.

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