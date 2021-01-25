Первая в Украине "Холостячка" и актриса Ксения Мишина впечатлила неоднозначным отдыхом с Эллертом
Актриса Ксения Мишина обновила свой сторис в Instagram, где показала, что на самом деле ее расслабляет рядом с возлюбленным, сценаристом Александром Эллертом, пишет Politeka.net.
На коротком видео Ксения Мишина удивила поклонников своими пристрастиями. 31-летняя актриса, видимо, уставшая после развлечений с Эллертом, решила немного расслабится с помощью любимого напитка.
На кадрах Мишина сидит в ресторане "Дача" рядом с любимым и пьет игристое вино из бокала. Она медленно преподносит его к губам и глотает совсем понемногу, но тут голос сценариста "Квартала 95" за кадром говорит: "Ты показываешь, как нельзя делать, не надо делать?". Но после слов любимого Ксения продолжает пить с равнодушным пивом, а потом медленно поворачивается к камере и медленно и четко говорит "Нон алкоголь", после чего возвращается к бокалу.
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В этот момент Эллерт снял крупным планом процесс на камеру, засмеялся и спросил: "А че язык заплетается?", но "Холостячка" все равно не реагировала на комментарий Эллерта.
Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе с сыном актрисы Платоном находятся в Одессе, где их поселили в президентский номер гостиницы "Немо". Пара уже похвасталась совместными развлечениями в джакузи, установленном в номере, а также поклонники увидели Мишину, танцующую в одном полотенце после банных процедур.
Кроме того, Мишина с Эллером в шутку осваивали новые гимнастические позы на своей кровати, а именно стойку на голове. Но, как сообщил Платон, у них ничего не вышло.
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