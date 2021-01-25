Победитель шоу "Холостячка", избранник Ксении Мишиной и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт рассказал, как себя чувствует в президентском номере

Победитель "Холостячки" Александр Эллерт в своем Instagram заинтриговал поклонников интересной историей о поездке с Ксенией Мишиной в Одессу, а также ее познаниями в карте автодорог Украины, пишет Politeka.net.

Свою публикацию Эллерт сопроводил забавным снимком, сделанным в отеле. Возлюбленный "Холостячки" взобрался на телегу для чемоданов, чтобы прокатиться на ней по широкому холлу отеля. Вероятно, фото было сделано вскоре после прибытия: на нем был надет удобный спортивный костюм серого цвета и черные кроссовки.

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Избранник Мишиной Александр Эллерт рассказал фанатам интересную историю о том, как они вместе умудрились проехать 1100 километров на автомобиле от Киева до Одессы. По словам сценариста "Квартала" такое расстояние они преодолели из-за того, что Ксения решила показать любимому "короткую дорогу".

Но самое интересное было после того, как Эллерт и Мишина заселились в президентский номер, поскольку это натолкнуло сценариста на забавные размышления о том, кем он приходится Мишиной, если живет в таких шикарных апартаментах.

Лежа на кровати в номере для президентов в гостинице "Немо" Эллерт спрашивает, как ему теперь себя вести.

"Это Ксю привезла меня, своего президента или получается она президентША, а я первый ледь...",- делится размышлениями Александр Эллерт и спрашивает, что положено делать "первым ледям".

Также Эллерт рассказал, что в гостинице есть шикарный бассейн с подогревом под открытым небом, а в номере - джакузи. Поэтому ему уже заранее хочется сюда вернуться.

Не все поклонники Эллерта поняли его тонкий юмор, но в комментариях назвали историю интересной и посмеялись с его шутки.

"Что-то непонятно, но интересно", "Ха-ха, супер",- написали поклонники.

Напомним, что пара отправилась в Одессу вместе с сыном Ксении Мишиной Платоном. Недавно они порадовали фанатов яркими кадрами совместного купания Платона и Александра Эллерта в джакузи, где мальчик веселился, вероятно, уже привыкнув к избраннику своей мамы.

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