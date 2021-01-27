Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал о чувствах после проекта

Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко в интервью Тарасу Себестяновичу на YouTube канале "ТОП" рассказал о том, что чувствует после завершения проекта и смирился ли он с тем, что Ксения Мишина в финале выбрала Александра Эллерта, а не его, пишет Politeka.net.

Алексей Тригубенко признался в том, что все время, пока "Холостячку" показывали по телевизору, ему приходилось снова переживать все те эмоции заново. Это вызывало грусть, но облегчение пришло только после того, года украинские телезрители увидели финал шоу на СТБ.

"Если честно, как только закончились уже выпуски, уже стало намного легче. Потому что когда ты смотришь выпуск, ты опять переживаешь всю эту ситуацию по-новому, только видишь это со стороны. Конечно, грустно...",- откровенно сказал отвергнутый Алексей Тригубенко.

Финалист шоу также добавил, что сейчас он уже забывает Ксению Мишину и эмоции, связанные с ней, поскольку не контактирует с актрисой.

"А когда уже перестали показывать и я не вижу Ксению нигде по телевизору, я не смотрю телевизор, я на нее не подписан, и поэтому как бы я потихонечку про нее просто забываю. И все",- отметил Тригубенко.

Алексей Тригубенко подчеркнул, что помнит те чувства, которые он испытывал на проекте, и они ему нравятся, но сама "Холостячка" постепенно уходит из его сердца.

"Те чувства, ну как бы... Мне нравиться то, что я прожил, эти эмоции. Поэтому это классно вспоминать, но про Ксению я просто забываю постепенно и все. Все Ок. Все Круто",- сказал Тригубенко.

Напомним, что после завершения "Холостячки" Алексей рассказал немного о своем характере. Он признался, что совсем не умеет веселиться и дурачиться, поэтому живет скучной жизнью. Тригубенко назвал это своей проблемой, хотя подчеркнул, что отдыхает в веселой компании.

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