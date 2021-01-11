Финалист шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко рассказал, что у него сейчас с Ксенией Мишиной

Откровением он поделился в интервью КП.

Тригубенко среди прочего признался в своей проблеме.

«Не умею я дурачиться. У меня скучная жизнь. Не умею весело проводить время, так, как это умеют делать другие ребята. С этим у меня проблема. Я такой зануда (смеется). Не умею нормально развлекаться. Может быть, когда-то научусь. Но когда я в компании веселых друзей, мы весело проводим время. Ведь многое еще зависит и от компании», - заявил он.

Конечно же обойти стороной тему отношений с Мишиной не получилось. Тригубенко спросили, разбила ли ему Ксения сердце своим отказом, или он был не сильно влюблен.

«Я не знаю, где эта грань и как это можно определить – сильно разбила или не сильно. Как это понять? Я не разбираюсь в чувствах. Они есть, но я не знаю, как их можно объяснить словами», - ответил он.

Тригубенко добавил, что сейчас с Мишиной он не общается.

Финалист "Холостячки" добавил, что сейчас поиском своей спутницы жизни не занимается, с головой ушел в работу.

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