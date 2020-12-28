Алексей Тригубенко рассказал, как пережил финал шоу, в котором «холостячка» Ксения Мишина избрала Александра Эллерта, а не его

Откровениями участник проекта поделился в интервью Виктории Сироклин, которое было опубликовано на ее Ютуб-канале.

Тригубенко признался, что отказ Мишиной был для него болезненным.

«Пропасть. Пустота резкая. Вроде к чему-то идешь-идешь, у тебя там цель такая. Вроде ты уже близко возле нее. И когда она говорит: «Нет», такое все обрывается. Ты летишь вниз. Все», - рассказал Алексей.

Тригубенко прокомментировал выбор Мишиной.

«Я считаю, что Ксюша выбирала сердцем и это очень важно. Я видел, я чувствовал. Что у них есть что-то и эти чувства больше, чем просто симпатия. Ксении было сложно сделать выбор. Это большая ответственность и я ее понимаю прекрасно", - заявил финалист шоу.

Тригубенко уверяет, что остался с Эллертом в хороших отношениях.

«Вообще Саша на самом деле удивительный человек. Он когда появился на шоу, я первые два дня не мог привыкнуть к его юмору. Я все время ржал. Я Саше говорил: «Пожалуйста, я тебя умоляю, прекрати шутить. У меня лицо болит, у меня тут крепатура. Это разве можно так смеяться постоянно». Он смотрит на меня и ржет… Он уникальный, Саша. Мы с ним в классных отношениях, но мы не дружим, мы не общаемся постоянно. По понятным причинам, мы не можем с ним дружить, но я рад, что мы познакомились», - признался Алексей.

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