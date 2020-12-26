На финальном пост-шоу проекта "Холостячка" был объявлен герой 11 сезона «Холостяка»

Как сообщает Politeka.net, девушки в новом сезоне шоу будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова Михаила Заливако. Известно, что у мужчины своя логистическая компания. Особое место в жизни мужчины занимает спорт и экстрим. Это видно по его внешнему виду.

На проект Михаил идет в поисках настоящей любви. Он уверен, что сможет встретить на проекте девушку, с которой свяжет судьбу. На сайте СТБ опубликовали фото красавца, на котором он засветил свой стальной пресс.

Стоит отметить, что Инстаграм парня не сильно развит. Последние фото в нем были опубликованы в августе 2019 года, когда Михаил совершал восхождение на восточную вершину Эльбруса по северному маршруту первовосходителей.

Как известно, премьера "Холостяк 11" запланирована на март 2021 года.

В сети бурно отреагировали на новость о новом «Холостяке». В одном из Телеграмм-каналов жестко раскритиковали выбор СТБ.

«Ну таких гусей у нас ещё не было», «Такой сладкий что аж приторно, уже чую как бабы будут на него прыгать», «Так себе», «Как раз подходит для нашего силиконового бомонда», - пишут пользователи сети.

Напомним, что скандал разгорается на "Холостячке" с Мишиной, женихов разоблачили: "Ксения на рекламе деньги заколачивает, а эти...".

Как сообщала Politeka, Тригубенко, отшитый "холостячкой" Мишиной, не теряет времени даром, свежее фото: "Решено - следующий холостяк".

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" эффектно выгнулась в блистательном наряде: "Просто не оторвать глаз".