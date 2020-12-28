Финалист шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко поделился откровениями о закулисье проекта

Так, подробности он рассказал в интервью Виктории Сироклин, которое было опубликовано на ее Ютуб-канале.

«Конечно, да. Были мысли постоянно, что она может выбрать не меня, а Сашу. Та постоянно мысли такие на проекте, что она может выбрать не тебя»

Тригубенко признался, что в своей победе не был уверен никогда. А на последней неделе, думал, что шансы 50 на 50.

«Я чувствовал и понимал, что у них есть какая-то искра и у них есть чувства. А с другой стороны, я понимал, что мне надо, во что бы то ни стало, максимально проявляться, и идти до конца. Я сейчас, когда просматриваю все серии, понимаю, что я, возможно, чем-то даже показал пример другим ребятам, что не смотря ни на что нужно верить в себя и идти до конца всегда. Не важно, кто твой конкурент. Если тебе чего-то хочется нужно сфокусироваться и идти до конца, не слушать никого», - говорит финалист «Холостячки».

Также Тригубенко рассказал о своей стратегии на проекте.

«Своим примером я показываю, что даже такой простой парень, как я, который занимается машинами, никогда не был публичным, может прийти на шоу и какой-то результат сделать. Главное, наверное, моя стратегия была. Я как-то думал сидел, что может быть во мне такого, чего нет у других. Или а вот в чем моя сила?.. И я понял, что в принципе ничего у меня нет такого, чем я мог бы быть лучше, чем кто-то другой. Максимум, что я могу сделать – то раскрыть себя такой какой я есть и показать другим. Вот я такой», - рассказал Алексей.

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