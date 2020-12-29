Финалист шоу «Холостячка» Алексей Тригубенко рассказал, какую ищет девушку и признался, что его связывает с участницей «Холостяка» Даной Оханской

Так, подробности он рассказал в интервью Виктории Сироклин, которое было опубликовано на ее Ютуб-канале.

Тригубенко признался, что сейчас у него нет девушки. Он уверен, что нужно пройти еще некоторое время, чтобы начинать новые отношения.

Финалист «Холостячки» говорит, что определенных критериев, которым доолжна соответствовать его будущая избранница – нет.

«Главное, чтобы я почувствовал сердцем, что она мой человек. Девушка, которая будет красивая, интересная, с которой будет интересно общаться. Вот нет у меня чек-листа. Просто чтобы понравилась, заинтересовала», - расказал участник проекта.

Также Виктория Сироклин напомнила, что Тригубенко видели вместе с участницей «Холостяк-10» Даной Оханской.

«Да, так и было, она была с нами в одном заведении, где мы вместе с ней просматривали шоу «Холостячка». Между нами нет ничего. Мы друзья», - ответил на это Тригубенко.

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