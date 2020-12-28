Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала первой "Холостячкой", рассказала о человеке, который принес в ее жизнь все самое лучшее

Как передает Politeka.net, откровением Мишина поделилась на своей страничке в Instagram.

«Если и есть в жизни человека ангелы-хранители, то в моей таким человеком является сынок. Все лучшее со мной происходило благодаря ему. Решимость, сила и непоколебимость, вот качества которые я получила в награду за путь материнства! Мой родной, талантливый, иногда дерзкий, не по годам взрослый, мой уникальный!», - рассказала артистка.

Мишина поделилась своими принципами в воспитании ребенка.

«Я стараюсь принимать его и не пытаюсь переделать. Не ставить за него детальки LEGO, а дать ему ощущение, что даже если он ошибётся, я всегда помогу. Моя главная задача, не формировать его, а сохранить его индивидуальность. Не сломать! Уже сейчас бывает сложно и как мама, я вижу как лучше, но в тоже время, как мудрость во мне говорит, это не только твой сын, это и мужчина, ты должна уважать его и его решения», - уверена артистка.

Она призналась, что легко бывает не всегда, но желание договориться все же помогает.

«Но пока я вижу как горят его глаза, которыми он смотрит на меня, я самая счастливая на свете», - пишет «холостячка».

Ксения Мишина утверждает, что самой большой ценностью в жизни считает радость своего ребенка.

«И для меня нет большего счастья, создавать в его жизни незабываемые моменты: праздники, сюрпризы, подарки! Если бы можно было собирать детскую радость в батарейки, мы могли бы ездить на электромобилях без заправки 😂 Это и есть самая большая ценность в моей жизни, и пока ещё в его! Я люблю тебя сынок! Можешь всегда рассчитывать на то, что в моем сердце будет лучшее место для тебя», - рассказала «холостячка».

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»