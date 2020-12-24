Актриса Ксения Мишина, ставшая первой украинской "Холостячкой", до этого ни разу не выставляла фото с мамой

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда сделала трогательный пост в "сториз" в Инстаграм. Ксения поздравила маму с днем рождения, показав несколько домашних кадров, где Наталья (так зовут родительницу) предстала в платье расцветки "гусиная лапка" с шикарным букетом фиолетовых цветов.

На одном из фото бабушка обнимает 8-летнего внука Платона.

"Самая любимая, самая потрясающая, нежная, красивая, лучшая мамочка и бабушка, с днем рождения! Мы любим тебя безумно! Благодарю тебя за все", - говорится в посте.

Стоит отметить Мишина не особо распространяется о своих родителях, семье, детстве. И только во время шоу "Холостячка" актриса, требовавшая откровенности от участников, раскрылась и сама.

Ксения рассказала, что родители развелись, когда ей было семь лет. Но, как бы там ни было, она поддерживает теплые отношения и с отцом, и с мамой - последняя вообще является для нее опорой и лучшей подругой.

"К сожалению, родители развелись, когда я училась в школе. Для меня это не стало трагедией, я все понимала. Мама работала бухгалтером, папа – программистом. Папа много времени уделял работе, и его уход я особо не почувствовала. Мы с ним продолжали прекрасно общаться. Через время он построил новую семью", - рассказывала актриса.

Когда во время проекта зашла тема о финансах, Ксения рассказала, что полностью обеспечивает сына и мать.

"Я полностью обеспечиваю свою маму. Ребенок, няня. Мне очень хочется, чтобы у моего сына все было. И я люблю радовать его, себя и маму. Наверное, я поэтому до сих пор не купила себе таунхаус", - делилась актриса.

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