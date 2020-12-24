Появилось любопытное видео с победителем "Холостячки" Александром Эллертом - еще до его знакомства с актрисой Ксенией Мишиной
Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала СТБ "Холостяк и Холостячка" опубликовали видеонарезку из другого шоу, в котором принимал участие Эллерт со своей бывшей супругой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, выяснилось, что пара снялась в проекте "Жаннапожени", во время которого они сыграли свадьбу в Сингапуре.
Пользователи сразу же заметили, как сильно бывшая возлюбленная Александра похожа на его нынешнюю зазнобу - "Холостячку" Мишину. Многие в комментариях накинулись на Эллерта, мол, гуляет из одного шоу в другое ради пиара. Правда, есть и те, кто встали на защиту парня.
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