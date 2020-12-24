Появилось любопытное видео с победителем "Холостячки" Александром Эллертом - еще до его знакомства с актрисой Ксенией Мишиной

Как передает Politeka.net, на официальной страничке телеканала СТБ "Холостяк и Холостячка" опубликовали видеонарезку из другого шоу, в котором принимал участие Эллерт со своей бывшей супругой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, выяснилось, что пара снялась в проекте "Жаннапожени", во время которого они сыграли свадьбу в Сингапуре.

Пользователи сразу же заметили, как сильно бывшая возлюбленная Александра похожа на его нынешнюю зазнобу - "Холостячку" Мишину. Многие в комментариях накинулись на Эллерта, мол, гуляет из одного шоу в другое ради пиара. Правда, есть и те, кто встали на защиту парня.

"Ксюша - очередное шоу Саши. Жаль, что девочка не созрела к серьезным отношениям..."

"Народ, посмотрите интервью Саши на канале Eva, он рассказывал про это. Он был женат, знакомые с телевидения предложили сняться в этом проекте "Жаннапожени", и он хотел сделать приятное своей жене, они были в роли молодожёнов и типа сыграли свадьбу в Сингапуре"

"Ого. Вот это поворот 🙂"

"Ого, она похожа на Ксюшу даже) Мини-версия такая) Тоже с красивой улыбкой, но более хрупкая)"

"Ого... я не ожидала!!!"

"Сміх і гріх"

"Зачем такое видео выставлять? Чтобы в очередной раз облить грязью???? Кому это нужно? Мало у кого что было, живите здесь и сейчас!!!!"

"Жена красивая ❤️"

"Любвеобильный парень"

"Нет слов, чего и следовало ожидать, я и не сомневалась, очень скользкий тип"

"Люди, что вы как дикари? Это, люди, тв, Ксюша тоже в разных фильмах снимается👍"

Напомним, "Холостячка" Мишина выбрала Эллерта, астролог рассказала, что их ждет в будущем: "Для счастья недостаточно..."