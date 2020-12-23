Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", после завершения на шоу пожаловалась на токсичных людей

На днях состоялся финал шоу "Холостячка", после чего артистка стала получать неприятные комментарии в свою сторону, передает Politeka.net. Об этом звезда сообщила в своих сторис в Инстаграм.

По словам Мишиной, люди, не согласные с ее мнением, грубят ей, поэтому артистка решила расставить все точки над "і".

Как отметила звезда, на шоу показывали людей только с одной стороны и гипертрофировали их качества, но это не значит, что они не способны на другие проявления.

"Неужели вы думаете, что я настолько непроницательна и не разбираюсь в жизни?", - поинтересовалась Мишина.

Также звезда поблагодарила своих поклонников за приятные сообщения, которые они ей пишут.

Напомним, Ксения Мишина выбрала победителя шоу - ведущего мероприятий Александра Эллерта. Пользователи сети стали писать звезде, что она не сможет построить с победителем долгосрочные отношения в любви и стабильности.

Стоит отметить, что сам Александр Эллерт был уверен в своей победе, но все равно не мог сдержать эмоций перед съемками финальной части.

"Переживал сильно. Настолько сильно, что повторял текст, что придумал. Боялся, что переставлю слова и все посыпется. Текст — не импровизация", - заявил комик. - "Я все проигрывал, что буду говорить, как отреагирует Ксюша… Было смешно, но страшно".

По словам Александра, его соперник, Алексей Трегубенко, был слишком идеальный, что "очень подозрительно".

Возможно, именно излишняя безупречность Алексея стала преградой на пути к победе.

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