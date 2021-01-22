Финалист шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко в компании блондинки похвастался кадрами с отдыха

Алексей Тригубенко после финала "Холостячки" не теряет времени зря и живет полной жизнью. В своем Instagram мужчина похвастался ярким снимком, сделанным в Буковеле. Но отвергнутый Тригубенко был не один, а в компании сногсшибательной блондинки и своих друзей, пишет Politeka.net.

На снимке Алексей Тригубенко позирует на фоне канатной дороги и зимнего горного пейзажа. Он широко улыбается, так как рядом с ним чудесная компания: двое мужчин и девушка, которую он ненавязчиво обнял за талию. Также он поделился совместным с ней снимком в сторис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Тригубенко|Холостячка (@aleksey_trygubenko)

Компания одета в зимние куртки и утепленные штаны для катания на сноуборде и лыжах. Все это снаряжение друзья держали в руках. Кадр показывает, что компания только что получила мощный заряд позитивных эмоций после катания с горных склонов, так как на их сноубордах и лыжах был виден налипший снег.

Алексей Тригубенко пишет, что поездка в Буковель была незапланированной и от этого стала еще более приятной. По его словам он и подумать не мог, что будет так благодарен своему другу Леше за такую внезапную инициативу.

Поклонники финалиста "Холостячки" в своих комментариях пожелали ему приятного отдыха и оценили его увлечения.

"Прикольно было кататься?", " Класс, отличного отдыха", "Класс!! Какие вы молодцы!!!! Хорошего отдыха вам!!!!", " Круто провести время!!!", "Какой разносторонний мужчина!!! А еще и красавчик!!! Умничка просто", "Крутая компашка", " Супер-банда",- написали фолловеры к публикации Тригубенко.

Напомним, что Алексей Тригубенко недавно признался, что после завершения проекта перестал общаться с "Холостячкой" Мишиной. Он также не смог определиться, разбила ли она ему сердце после отказа в финале. Тригубенко заявил, что не разбирается в чувствах.

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