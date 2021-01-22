Сценарист Александр Эллерт, победивший в шоу "Холостячка" и завоевавший сердце актрисы Ксении Мишиной, решил раскрыть все карты
Как передает Politeka.net, Эллерт ответил на вопрос, который интересовал многих. Особенно после того, как открылась, что они были знакомы еще до проекта «Холостячка».
Александр признался, как и когда влюбился в Мишину на самом деле.
«Насколько быстро рождается любовь?» - спросили у него.
«Что значит, насколько быстро рождается любовь? Сразу наверное она рождается», - ответил Эллерт.
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Тут подключилась Мишина: «Давай расскажи, ты сразу в меня влюбился? Вот с первого взгляда?»
«Да, на «Интуиции». Ты за дорогой следи, ато мы вот в "Тойоту" влюбимся», - ответил он, поскольку на сокровенные вопросы пара отвечала во время поездки в авто, за рулем которого была Мишина.
Отметим, недавно выяснилось, что Ксения Мишина и Александ Эллерт были знакомы еще до проекта «Холостячка». Они познакомились на программе "Интуиция", которая выходила на канале СТБ.
Видео со знакомством пары попало в Сеть.
На шоу "Интуиция" Мишина и Эллерт были приглашены в качестве друзей, участников Тины Кароль и Евгения Кошевого.
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