"Холостячка" Ксения Мишина удивила монологом о саморазвитии

Первая в Украине "Холостячка" Ксения Мишина продолжает вести задушевные беседы со своими многочисленными поклонниками в своем микроблоге в Instagram. В этот раз она подняла тему того, что ей помогает двигаться к успеху, пишет Politeka.net.

В своей публикации Ксения Мишина показала себя с непривычной для многих стороны: на снимке звезда в черном наряде и с темным макияжем присела на пол в окружении горящих свечей, направив серьезный взгляд в камеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Знаменитая "Холостячка" позирует в длинном и немного винтажном платье черного цвета с глубоким вырезом на спине, всем своим видом показывая, насколько глубоки ее мысли в этот момент. Звезда преподнесла одну руку ко лбу, а вторую свесила вниз, облокотившись на колено. Полумрак, царивший вокруг, добавлял композиции таинственности и акцентировал внимание на горящих свечах, мягко осветлявших лицо Ксении.

Такой выбор фото не стал случайным, ведь Ксения Мишина сопроводила публикацию длинным монологом о том, что помогает ей продвигаться к успеху, и как она справляется с нежеланием что-либо делать.

По ее словам каждый должен воспитывать в себе силу воли и тренировать ее, словно мышцу.

"Как заставить себя идти и делать, если не хочется/не можется?!

Так в этом и кроется сакральный смысл, делать нужно через нехочу! Вопреки слабости и жалости к себе просто идти и делать" - советует Кения Мишина, а также добавляет, что нужно ставить себе цели и достигать их.

Фанаты "Холостячки" пришли в восторг и от новой фотографии звезды, и от ее слов и согласились с этими утверждениями, лишь добавив, что нужно еще и мечтать.

"Планы - наше все! А еще не забывайте мечтать, а то иначе, ради чего вот это все?", "Какая красота", "Волшебная", "Невероятная", "Очень важные слова",- написали фолловеры.

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