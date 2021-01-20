Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина отругала своего возлюбленного комика Александра Эллерта за неопрятный вид

Как сообщает Politeka.net, автор студии "Квартал 95" показал их домашнюю перепалку на своей странице в соцсети "Инстаграм". Ксения Мишина обратила внимание, что ее молодой человек сильно зарос и не побрился перед выходом на работу. Знаменитость сняла Александра Эллерта в прихожей квартиры с неаккуратной щетиной на лице, мужчина уже оделся в толстовку и куртку для выхода на улицу, но нарвался на гнев актрисы из-за внешнего вида.

"Ты видел себя? Мои усищи тараканьи любимые. Я буду тебя сейчас брить", - заявила Ксения Мишина в одном из сториз.

Александр не стал отпираться и признал проблему. Он добавил, что просто не находит времени для регулярного бритья:

"Это ужас просто, я не успеваю бриться вообще. Ну это черте что. Как можно так ходить?".

Ксения Мишина вручила любимому беспроводную электробритву, которой он тут же воспользовался. Александр Эллерт начал сбривать щетину прямо на ходу, оставляя волосы в лифте, подъезде, на улице и в собственном автомобиле. В результате лицо юмориста стало намного свежее и симпатичнее.

"Ксюш, спасибо тебе огромное, я теперь и красивый, и бритый, и кайфовый", - поблагодарил Саша свою девушку по видеосвязи.

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