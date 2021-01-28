"Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала, почему плакала на шоу и раскрыла свое первое впечатление об Александре Эллерте

Свои секреты Ксения Мишина и Александр Эллерт раскрыли во время прямого эфира с подписчиками.

Во время первого разговора "Холостячке" показалось, что Аллександру Эллерту плевать на шоу, а фаворит Мишиной признался, что ему было тогда "стремно".

"Как оказалось, ему было стремно. А я подумала, что абсолютно все равно и он хочет по-быстрее оттуда свалить. И я тут одна такая, 25 мужиков, я не знаю, что с ними делать. Я расплакалась, думаю, ну что это такое... Я тут стараюсь, мне так тяжело... Я вообще не знаю, что с ними делать. Они не то, что мне не помогают, они, наоборот, берут и разрушают. Вот такие эмоции я испытавала с первой вечеринки...", - призналась Ксения Мишина.

Александр Эллерт признался, что влюбился в Мишину на "Интуиции", а сама "Холостячка" влюбилась в него после их первого свидания.

"Я уже поняла, что этот мужчина вызывает во мне какие-то очень теплые и неожиданные чувства. До этого мне казалось, что он какой-то дурачок. А потом - опачки, что-то тут нечисто. Слишком прикольный. И все...", - добавила Ксения Мишина.

Ранее мы рассказывали, парочка не стесняется показывать интимные моменты своей жизни. В частности, экс-"Холостячка" станцевала перед любимым в одном полотенечке, блеснув аппетитной фигуркой.

Ксения повиляла бедрами и получила в ответ от изумленного Эллерта: "Спасибо..."

Напомним, уже не "Холостячка" Мишина удивила ночными забавами с Эллертом в джакузи

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