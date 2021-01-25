Руководитель студии "Квартал 95" поздравил президента Владимира Зеленского с днем рождения

Как пишет Politeka.net, 25 января ему исполнилось 43 года. По этому поводу юморист выложил в микроблоге "Инстаграм" совместную фотографию, на которой позировал с именинником.

Евгений Кошевой предстал в черном брючном наряде, который выгодно оттенила красная "бабочка". Владимир Зеленский позировал рядом, наряженный не хуже, но с черной бабочкой и белой рубашкой с расстегнутым воротником. Оба друга счастливо улыбаются на камеру, которую держит в руке Евгений.

"С Днем Рождения, Друг ✌🏻 желаю настроения как на этой фотке 😎 и в работе, и по жизни) Будьте здоровы, господин Президент @zelenskiy_official, все лучшее у нас с Вами впереди)", - обратился Кошевой к президенту и напомнил об их многолетней дружбе в описании к снимку.

Многие пользователи сети присоединились к поздравлениям и оставили свои пожелания в комментариях:

"Вот такими должны быть истинные, искренние друзья! Здоровья ему!"; "Всего наилучшего 🥳🥰💚"; "С именинником"; "Капец классные"; "Два красавца на одном фото 😁🔥"; "Такое фото))) крутяк 👏👏👏))) открывает все двери )))"; "Тяжелую ношу взял, но дай Бог осилить"; "С Днём Рождения Владимир! Без Вас Квартал не тот!"; "Молодцы, я надеюсь, друзья с тобой и тебе не изменили".

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" вспомнил о Зеленском и нарвался на гнев украинцев: "Заберите своего друга..."

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