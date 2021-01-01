Шоумен и звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой поразил новогодним обращением

Видео артист опубликовал в своем личном Instagram.

Так, Евгений Кошевой обратился к украинцам по случаю Нового года и упомянул в публикации Владимира Зеленского и Офис президента Украины.

"Все в конце 2020 года подводят итоги. Я вам хочу сказать одну вещь - в этом году появилось очень много злых людей, которые пытаются обращать на себя внимание. Помните, что злые люди - слабые, добрым быть гораздно сложнее. Я желаю вам быть добрыми в 2021 году, не ведитесь на зло, это все временно. Будьте здоровы. Украина, поздравляю тебя!", - заявил Евгений Кошевой во время своего праздничного обращения.

Пользователи под публикацией поблагодарили шоумена за правильные слова и оставили комментарии с поздравлениями.

Но были и такие украинцы, которые призвали Евгения Кошевого забрать Владимира Зеленского обратно в "Квартал 95".

"Жека!С новым годом! Как быть добрее,если с января вы нас берете за горло и душите ценами,за газ ,за свет", "Хорошо сказано!", "Тебя также с наступающим новым годом и конечно же твою любимую семью! Всех благ Вам!", "Евгений, заберите пожалуйста своего друга обратно в квартал", "Жека, от души аж слеза потекла спасибо бро", "Женя с Новым годом! Всей семье крепкого здоровья, мира,любви,понимания,творческих побед!", "Золотые слова, спасибо за поздравления", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Евгений Кошевой не успел попрощаться с отцом накануне его смерти.

Сам шоумен искренне жалеет, что в роковой день очень мало общался с родным человеком, которому 11 декабря исполнилось бы 74 года.

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