Украинский комик Евгений Кошевой из «Квартал 95» распустил руки рядом с известной певицей Софией Ротару

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек Ротару в Инстаграм появилось фото, на котором Кошевой тесно прижался к 73-летней певице. Артист был одет в белую рубашку и черные штаны, а София Ротару позировала для фото в роскошном красном наряде. Судя по всему, встреча состоялась за кулисами съемок шоу «Вечерний Квартал».

«Новогодний Вечерний Квартал», - подписали фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что Кошевой выглядел неимоверно счастливым рядом с Ротару. Да и сама артистка выглядела довольной. Артист обнял ее и широко улыбнулся, изображая удовольствие.

Пост со знаменитостями отметили тегами: #Музыка моей любви, #моя жизнь, #невероятная, #Нужны Друг Другу.

Ранее Евгений Кошевой рассказывал забавную историю из жизни, которая произошла с ним за кулисами шоу. Он признался, что однажды перепутал популярную певицу Лару Фабиан со своей коллегой, и шлепнул ее по пятой точке. Как рассказал Кошевой, певица молча посмотрела на него и ушла. Позже комик несколько раз извинился перед ней.

Напомним, что София Ротару сразила видом в купальнике на белоснежной яхте, эксклюзивное фото: "Привет из Крыма!".

Как сообщала Politeka, строгая Ротару впервые высказалась, что думает о женихе-миллионере своей внучки: "А голос, как у деда".

Также Politeka писала, что София Ротару после российской "Песни года" объявилась на Квартал 95, появились фото: "Я не верю своим глазам...".