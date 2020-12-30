Украинский комик Евгений Кошевой из «Квартал 95» распустил руки рядом с известной певицей Софией Ротару
Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страничек Ротару в Инстаграм появилось фото, на котором Кошевой тесно прижался к 73-летней певице. Артист был одет в белую рубашку и черные штаны, а София Ротару позировала для фото в роскошном красном наряде. Судя по всему, встреча состоялась за кулисами съемок шоу «Вечерний Квартал».
«Новогодний Вечерний Квартал», - подписали фото авторы аккаунта.
Стоит отметить, что Кошевой выглядел неимоверно счастливым рядом с Ротару. Да и сама артистка выглядела довольной. Артист обнял ее и широко улыбнулся, изображая удовольствие.
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Ранее Евгений Кошевой рассказывал забавную историю из жизни, которая произошла с ним за кулисами шоу. Он признался, что однажды перепутал популярную певицу Лару Фабиан со своей коллегой, и шлепнул ее по пятой точке. Как рассказал Кошевой, певица молча посмотрела на него и ушла. Позже комик несколько раз извинился перед ней.
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