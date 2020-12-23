Легендарна співачка Софія Ротару, яка цього року відзначала 73-річчя, виступала на "Вечірньому Кварталі" під посиленою охороною

Кадри, зняті шанувальниками, були опубліковані в офіційному Instagram "Квартал 95".

Вчора, 22 грудня, в Києві проходив концерт "Вечірнього кварталу" і виступ Софії Ротару став для глядачів справжнім сюрпризом.

"Кохана... Я не вірю своїм очам, шикарно виглядає, як завжди", - підписали українці кадри виступу української співачки в рамках шоу "Вечірній квартал".

Але виступ Софії Ротару могли зірвати, якби в ситуацію не втрутилися бійці Національної гвардії.

Вчора, 22 грудня, сотні активістів з руху "Save ФОП" з прапорами пройшли від Верховної Ради до офісу президента, а потім вирушили до Палацу Україна, де починався концерт "Вечірнього Кварталу". Протестувальники хотіли, щоб глава держави "їх почув" і вони готові були залишатися під палацом до ранку.

У ситуацію оперативно втрутилися нацгвардійці і бійці спецназу, які по периметру оточили будівлю і нікого всередину не пропускали.

Раніше ми розповідали про скандальному виступі Софії Ротару на премії "Пісня року".

Після виступу співачку щедро обдарували квітами і один з помічників чимось не догодив Ротару, через що вона викликала на нього.

"Піди звідси, я сказала!"- різко сказала Ротару, але, побачивши, що її знімають, співачка натягнула на обличчя посмішку.

І після виступу по Софії Ротару жорстко пройшовся критик Сергій Сосєдов, який заявив, що співачці вже пора на пенсію.

"Звичайно, можна сказати, що в цьому сезоні вона знову «повертається» в Росію. У неї буде трохи новорічних корпоративів, вона зніметься в "Пісні року", буде красуватися на російських телеекранах і в новорічну ніч. Але кому потрібно це творче доживання?"- задався музичний критик питанням.

Нагадаємо, що вічно молода Ротару не перестає дивувати дивовижною зовнішністю

А ще Politeka писала, що Софія Ротару з левовою гривою потрясла видом

Також Politeka повідомляла, що красунчик-онук Софії Ротару підкорив своїм талантом, бабуся пишається