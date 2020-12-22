Фото Софії Ротару на відпочинку в Криму з'явилося в мережі

Як передає Politeka.net, знімок сімейного відпочинку у себе в Instagram показав син артистки Руслан Євдокименко.

Софія Ротару з сином зображені під час риболовлі в морі з яхти. Співачка потрапила в кадр в купальнику і кепці.

На передньому плані можна побачити точать з води ноги внучки Ротару - Софії молодшої.

"Це був прекрасний час і відпочинок. Ще мені дуже подобається Сонечка, пірнула у воду в момент зйомки", - написав Руслан Євдокименко.

Знімок викликав бурхливі обговорення. У мережі відразу зрозуміли, що кадр був зроблений в Криму.

"Хто знайшов Софію Михайлівну на фото за одну секунду?! 😂 😍 😘Ми теж в цьому році були в Криму там нереально красиво", " спасибі за фото! Такий ексклюзив... з особистого архіву👍 не часто ви нас такими балуєте, подвійно цінно", " Крим, на жаль, не наш! Відписуюся, не можна однієї п,,, ой сидіти на двох стільцях", " така тепла і позитивна фотографія!😍 Якраз, величезний привіт всій вашій чудовій родині з Криму", - пишуть в коментарях.

Руслан Євдокименко пояснив, що фото архівне.

"Цій фотографії більше 10 років! Невже важко здогадатися? Всього Вам доброго! Отписывайтесь👍», - відповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Софія Ротару таємно виставила на продаж власний готель Villa Sofia, який знаходиться в Ялті на узбережжі Криму. За даними журналістів, артистка хоче виручити від угоди 25 мільйонів євро.

За даними журналістів, оголошення про продаж готелю немає в загальному доступі, а переговори із забезпеченими покупцями ведуть ріелтори — вони висилають потенційним власникам фотографії і домовляються про вартість об'єкта.

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