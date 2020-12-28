Поп-легенда Софія Ротару дала 19-річній внучці, починаючій моделі й співачці, Соні Євдокименко слушну пораду

Як передає Politeka.net, про це йдеться в програмі "Світське життя". 73-річна Софія Михайлівна в інтерв'ю Каті Осадчій відповіла на питання, яке хвилює багатьох українців. Ведуча припустила, що в родині Ротару може бути прямо низка весіль: в 2020-му вийшла заміж племінниця Ротару співачка Соня Кей, а у її внучки з'явився наречений, з яким вони живуть в Нью-Йорку. Осадча поцікавилася у Софії Михайлівни, чи знайома вона з бойфрендом внучки і взагалі, що думає про можливе швидке одруження.

"Я з ним знайома, але хто знає, це її доля і вона буде сама вирішувати. Вона ще юна, я вважаю, що ще зарано. Вона повинна закінчити навчання, отримати гарну освіту, а все інше, я думаю, у неї вийде", - відповіла артистка.

Нагадаємо, наречений Соні Євдокименко - 31-річний IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов. У 2018-му році молодий мільйонер потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Нещодавно дівчина показувала, як розважається з нареченим на ковзанці в Нью-Йорку. У "сторіз" Соня виставила кадри, де вони катаються за ручку навколо різдвяної ялинки.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати інтерв'ю в коментарях. Більшість продовжили скандалити з приводу недавньої участі Ротару на святковому концерті в Москві.

"Як же виглядає Софія Михайлівна чудово) і це в 73 роки)))"

"Легендарна! Її творчі та людські заслуги коштують багато чого! Радий, що вона в гарному настрої і здоров'ї! Виглядає супер!"

"Внучка у Софії Ротару, красуня 💞"

"А мову забула?"

"Голос не впізнаю"

"Бідна, забула в Москві рідну мову, ніяк не може зрозуміти, де і як повинна говорити. Я б на місці Каті не брала б жодного інтерв'ю, нікого вона не цікавить. А голос, як у діда"

Нагадаємо, що внучка Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, прогулялася по Києву нарозхрист: "повернулася на батьківщину..."

Як повідомляла Politeka, що Соня Євдокименко скинула одяг, захопивши стрункою фігуркою в міні-бікіні: гарячі фото красуні.

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