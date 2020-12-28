Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал истинное воплощение 2020-го года в отталкивающем костюме

Новый снимок популярного юмориста появился на официальной странице «Квартала» в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Сказать, что этот год был тяжелым - это не сказать ничего! Поэтому, все, что мы можем сделать, это оставить все плохое в 2020, простить всех неприятных людей и включить новогодний "Вечерний квартал" 31 декабря. Настраиваемся только на положительные эмоции и крутые события в новом 2021 вместе!», - говорится в подписи к снимку.

На фото можно увидеть Кошевого во время исполнения одного из номеров на сцене. Одет артист в костюм в виде плюшевой «кучи» с колпаком на голове и надписью «2020». Очевидно, он символизирует собой уходящий год, который стал небывало тяжелым для всего мира.

Украинцы тут же принялись комментировать фото.

«Надоели, ужас», «Был хороший коллектив, а стал чем стал. Подходящая одежда», «Именно с этим костюмом Вы у меня теперь и ассоциируетесь Женечка:)», «Ждём позитивного настроения», «Нормально пойдёт», «Да год не лёгкий...», «Да действительно хочется с вами провести новогоднюю ночь и посмеяться от души», - пишут люди.

Напомним, пафосный Евгений Кошевой из "Квартал 95" обратился к украинцам, сидя на золотом троне: "Ах, вы ж наши кровосиси".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" после болезни удивил новой прической и обратился к украинцам: "Передайте, что мы...".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" с челкой умилил видом на неизвестном фото: «Сладенький зайчик Женя».