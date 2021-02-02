Потап "заселфился" на Подоле, и рассказал фанатам как нужно жить
Известный музыкант, хип-хоп певец и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, нечасто радует поклонников своими фото, однако если уж размещает фотографии, то они наполнены подтекстом и смыслом. В этот раз, передает Politeka.net, Потап сделал селфи под яркими лучами солнца в квартире на Подоле.
Потап для фото надел желтый худи, он подставил лицо солнечным лучам, и посмотрел вверх, в небо. В своем блоге продюсер решил дать совет всем друзьям, кто подписан на его обновления. Музыкант написал мудрые слова, которые, по его мнению, помогут всем обрести свое счастье и узнать самого себя.
Потап рассказал, что необходимо сфокусироваться на своих проблемах и не жить не своей жизнью.
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После того как фокус будет сконцентрирован на самом человеке, тогда наступит настоящая жизнь: «там, где фокус там и жизнь, там и рост, и близким станет намного лучше», - написал знаменитый музыкант.
Поклонники полностью согласились с Потапом, они также узнали знаменитый киевский Подол, о чем не преминули сообщить в комментариях:
«Житний рынок 😜. Мой любимый и родной Подол!», «Omg😍 правильные слова 🙏🏼», «Этим постом, Алексей, вы сегодня собрали в кучу мои мысли, мою душу, спасибо!!!», - написали растроганные до глубины души поклонники.
Ранее Потап жаловался на Позитива, что тот бурчал на него за длинные посты, которые тот якобы не читает. Однако шоумен не стал слушать коллегу, и продолжает писать, привлекая содержанием и качеством своих читателей.
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