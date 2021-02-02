Український виконавець і продюсер Потап презентував новий хіт власного твору
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Потап опублікував відео з уривком з нової пісні "100 тисяч хвилин разом", яку виконали його підопічні – молода співачка Мішель Андраде і екс-соліст групи «Время и стекло» Позитив.
На фото, що супроводжувало відео, Мішель позувала в чорному пікантному корсеті, а Позитив – в джинсовій курточці. Парочка дивилася один на одного. Знімок виглядав дуже провокаційно, адже артисти нагадували закохану пару.
"Я дуже радий, що до мене звернувся @Hanumak Руслан з проханням написати саундтрек до нового серіалу "100 тисяч хвилин разом", який щойно стартував на @1plus1_ua 1+1! Я відразу ж написав на @mozgistudios прекрасну пісню, яку записали @mishvirmish і @positiff і вийшла просто бомбяо пісня! Такі чесні і чуттєві розбірки люблячих людей!",- зазначив Потап.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Осадча показала свій зимовий будинок і розкішну територію по сусідству з Потапом і Каменських: "Сніжить"
Зблідла "Холостячка" Мішина зізналася в проблемах зі здоров'ям: "Дуже паршиво…"
Онука Ротару, що повернулася на батьківщину, з малюком на руках зворушила мережу: "Смуток в очах"
Знайдено тіло відомого актора-красеня, йому було всього 26: "Не витримав локдауна"
У коментарях йому залишили масу захоплених слів.
"Дуже красиво! Знову приголомшлива і неперевершена робота!", "Однозначно потрібен кліп!", "Позитив знайшов нову жертву?", "А група буде Позитив і Мішель Андраде?", "Хочемо кліп", "Пасіба, залітає в голову і не вилітає. Браво, маестро", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Позитиву і Мішель Андраде вже кілька тижнів приписують роман. Відомо, що парочка разом знімалася в «Орел і решка», а тепер ще й записала спільну пісню.
Нагадаємо, що роман між підопічним Потапа і Мішель Андраде, фанати в подиві: "а дружину не боїться?".
Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа підігріла чутки про роман з Позитивом з «Время и Стекло».
Також Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" після застереження про розлучення з дружиною-ревнивицею розговорився про особисте: "це ранить...".